Christian, ex portiere del, ora club manager dei rossoneri, parla del derby di Champions del 2003 in vista di quello di campionato del 15 ottobre: "​Per me il derby del 2003 è stato il più bello, perché abbiamo vinto contro l’Inter in semifinale e poi contro la Juve in finale. E' stata una vittoria storica che rimane nel mio cuore. Il ricordo più bello di quella serata è la fine della partita, quando siamo corsi sotto la curva abbracciati, una gioia immensa. Io nomino Nocerino e sempre forza Milan".