Christian Abbiati, team manager del Milan, parla a Premium Sport prima della sfida con il Cagliari: "La questione della fascia da capitano non data a Donnarumma? Quando giocavo la società mi ha chiesto di cedere la fascia a Montolivo. Ma non è una questione di non dare la fascia al portiere, in passato quando mancava Ambrosini facevo io il capitano senza problemi. Questa società nuova ha deciso questo cambiamento che è stato accettato da tutti: la società e l’allenatore pensano di aver scelto un leader come Bonucci e in questo momento è lui il capitano del Milan. La polemica su Donnarumma è assolutamente inutile, ha 18 anni e può solo migliorare, diventerà uno dei migliori portieri al mondo ma è ancora giovanissimo. Parlo spesso con lui e non mi ha mai detto questa cosa della fascia. Il confronto con le altre squadre? Le altre squadre stanno facendo bene, per noi ci vorrà più tempo perché abbiamo cambiato tanto, oggi in campo avremo otto nuovi acquisti su undici però in questo inizio si stanno comportando tutti molto bene".