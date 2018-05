Il team manager del Milan Christian Abbiati ha parlato a Rai Sport a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia con la Juventus: "Abbiamo affrontato fin da subito questa competizione con grande carattere, oggi sfidiamo una grande squadra, ma ce la metteremo tutta per dare una gioia ai nostri tifosi. La vittoria della Coppa Italia ci porterebbe in Europa Legaue: però noi siamo anche sesti in campionato e quindi non molleremo neppure su quel fronte. Siamo qui per battere la Juventus e mettere fino al suo ciclo: i giocatori daranno il massimo per questa impresa. Bonucci è il capitano, è un grande campione, farà di tutto per far vincere il Milan. Questa per noi oggi è la Coppa del Mondo, dove si può costruire il futuro: fondamentale per noi portarla a casa. Il presidente Lì sarà qui allo stadio, speriamo ci porti fortuna come nelle ultime occasioni. Buffon? Ha Vinto tutto, tranne la Champions, sarà dura per lui ma farebbe bene a smettere