Intervistato da Premium, parla il club manager del Milan, Christian Abbiati: "La nostra è una rosa con grande qualità e il fatto di giocatore tante partite è un’opportunità, per molti giocatori, di mettersi in mostra. I vecchi che sono rimasti hanno voglia di rifarsi delle ultime due o tre difficili stagioni e i nuovi hanno capito in fretta il privilegio di indossare questa maglia: vogliamo tutti far tornare il Milan protagonista. Al momento, la corsa la facciamo a Juventus e Napoli: siamo, come l’Inter, in una fase di costruzione, ma dobbiamo il più possibile restare agganciati ai bianconeri e agli azzurri".