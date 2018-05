Christian Abbiati, team manager del Milan, parla a Premium Sport prima del match con il Verona: "Non pensiamo all'ultima prestazione a San Siro con il Benevento, oggi dobbiamo vincere a tutti i costi, anche giocando male, perché vorrebbe dire raggiungere il sesto posto e aspettare la partita dell'Atalanta con la Lazio".



FINALE COPPA ITALIA - "Partita importante, teniamo molto alla Coppa Italia perché permetterebbe di andare direttamente in Europa League. La Juve parte favorita, ma oggi pensiamo a vincere questa partita".



GATTUSO - "Ha portato tanto alla squadra, ha portato lo spirito Milan che è fondamentale: prima vincere o perdere sembrava la stessa cosa, mentre in un club come il Milan si gioca sempre per vincere. Gli faccio i complimenti per l'ottimo girone di ritorno, sono sicuro che diventerà un grande allenatore".



VIAGGIO A MADRID CON MIRABELLI - "Vista una partita con 22 campioni in campo. Mercato? Ci pensa Mirabelli che è bravissimo".



BELOTTI - "Grande campione. Non so se arriverà, ma io sono convinto che abbiamo tre grandi attaccanti. Il mister e Mirabelli faranno le loro valutazioni per il mercato, spero che i tre attaccanti si sblocchino presto".