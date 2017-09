Una trattativa lunga e laboriosa quella tra il Milan e il Trabzonspor per Sosa. Un primo rifiuto, la riapertura e il ripensamento sono state le fasi di una negoziazione che si arricchisce di un nuovo capitolo. Nelle ultime ore il club turco ha migliorato l'offerta al giocatore che nelle prossime ore potrebbe essere accettata.



ACCORDO TOTALE TRA I CLUB - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan ha accettato l'offerta da 5,5 per il cartellino dell'argentino. Una buona operazione, dato che a bilancio l'ex Besiktas pesa per 3,75 milioni. Il Trabzonspor vuole aggiungere Sosa a Kucka, per avvicinarsi sempre di più alle 4 formazioni di Istanbul.



SOSA VERSO IL 'SI'- Dopo il 'no' incassato sabato scorso, adesso arrivano nuovi segnali di riapertura. Stando a quanto riferito da Sky, il Trabzonspor ha migliorato sensibilmente la prima offerta da 15 milioni per tre anni recapitata al 'Principito'. Sono ore di riflessione per Sosa che sta valutando con grande considerazione quella che potrebbe essere l'ultimo contratto importante della carriera. Il tempo stringe, il Milan spera di incassare i 5,5 milioni messi sul piatto dai turchi.