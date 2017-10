Milan

Donnarumma 6: Decisivo sul colpo di testa di Tzanetopoulos, risponde presente anche un tentativo dalla distanza nel finale.

Rodriguez 6: Fa il suo, senza strafare. Dalle sue parti l'Aek non arriva quasi mai.

Bonucci 5,5: Livaja gli scappa via in due occasioni con troppa facilità. Prova spesso la soluzione lancio lungo centrale, diventando prevedibile.

Musacchio 5,5: Meno sicuro rispetto alle ultime uscite, da un suo errore in fase di impostazione nasce l'occasione più importante dei greci.

Bonaventura 5,5: Montella lo schiera da esterno per cercare profondità e ampiezza ma Jack non ci riesce quasi mai. Porta troppo il pallone, rallentando l'azione offensiva del Milan. Spento. (Dal 72' Kessie 5,5: Si segnala solo per un paio di falli commessi nel finale)



Calhanoglu 5: Nettamente il peggiore in campo. Non riesce mai ad accendersi, perde una miriade di palloni banalmente. L'unico lampo al 59' con un tiro da fuori area, per il resto è imbarazzante.

Locatelli 5,5: Cerca poco la verticalizzazione, affidandosi alla giocata più facile. Lotta e si batte, ma in fase di impostazione è assolutamente da rivedere.

Suso 6: Da mezzala sembra girare con il freno a mano tirato, ma è uno dei pochi ad accendere la luce e creare qualche pericolo ai greci. (Dall'82 Borini s.v)

Calabria 5,5: Anche lui gioca una gara piuttosto mediocre.

Cutrone 6,5: Da solo tiene in allerta gli avversari, la sua è una prova di grande voglia e determinazione. Ci prova in diverse occasioni matrova un Anestis quasi insuperabile.