Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, attaccante del Milan, parla a Radio Crc del numero 11 rossonero, cercato dal Napoli in estate: "Il club azzurro non lo ha mai visionato. Borini è un ottimo calciatore, ma gli attaccanti del Napoli hanno caratteristiche diverse da Fabio. Il Milan ha bisogno di tempo, ma in Italia spesso non ne diamo. Piano piano però, la quadratura del cerchio la stanno trovando Il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia e non bisogna farsi ingannare dalla sconfitta col City che gioca il miglio calcio d’Europa. Poi, il pari col Chievo ci può stare, ma il Napoli è assolutamente la favorita nella partita di sabato