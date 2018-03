Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, terzino del Milan, parla a RMC Sport: "Le voci di mercato? Le apprendo adesso. Lui ha sempre voluto restare al Milan, è innamorato di questa squadra. E’ uno dei protagonisti del Milan, nella testa del ragazzo c’è solo la volontà di crescere e migliorare in maglia rossonera".



SULLA SUA CRESCITA - "Ha fatto da poco 21 anni, è ancora molto giovane. E’ migliorato tanto in questi ultimi anni. Al Milan stanno lavorando tanto, il mister li sollecita sempre. Davide non sente la pressione, riesce a giocare sempre concentrato. Si fa vedere tanto in avanti perché ora sta bene fisicamente. Negli ultimi anni, il Milan invece non è mai stato bene fisicamente".