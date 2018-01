E' stato uno degli acquisti più importanti dell'estate, ma è ai box per colpa della rottura dei legamenti crociati. Nonostante ciò, Andrea Conti, terzino del Milan, fa sentire la sua positività e la sua energia alla squadra, come testimoniano le parole del suo agente, Mario Giuffredi, a Milannews.it: "Sta cercando di riprendere con grande calma, di fare le cose con i tempi giusti per non forzare troppo, ora però sta bene. Andrea anche se non gioca è sempre molto vicino alla squadra. E’ partecipe ed è parte importante dello spogliatoio, vedere la squadra che può fare meglio e vincere per lui è una gioia".



SUI TEMPI DI RECUPERO - "Sinceramente non me la sento di dare una data, è una domanda da rivolgere ai dottori e a tutto lo staff che lo seguono quotidianamente. Pagherebbe oro per essere domani mattina in campo con i compagni, darebbe metà dell’ingaggio per giocare domani (ride)".



SULLE PAROLE DI MIRABELLI - "Il ds dice che sarà l'acquisto più importante del mercato invernale? Condivido il pensiero del direttore, perché è stato preso per essere uno dei giocatori più importanti del Milan e invece non l’hanno mai avuto. Quindi è come se prendessero un giocatore nuovo".



SUL CAMPIONATO DEL MILAN - "Sono sempre molto fiducioso, il Milan ha cambiato tanto in estate e ci vuole tempo. C’è stato anche un cambio in panchina quindi ora bisogna dare fiducia e tempo a Gattuso, sono convinto che col passare dei giorni ci saranno miglioramenti e arriverà anche qualche risultato in più. Dopo la rivoluzione fatta a inizio anno non era giusto pensare di vincere subito allo scudetto o arrivare tra le prime tre. Quando ci sono questi cambiamenti importanti bisogna concedere tempo".