Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha raggiunto il suo assistito alla clinica romana di Villa Stuart, dove oggi l'esterno del Milan si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Ecco le sue parole ai giornalisti presenti: "Ho sentito Andrea ieri sera, è in forma e carico per riprendersi quello che la sfortuna gli ha tolto. Speriamo che a settembre sia in campo per fare la stagione migliore della sua carriera. È determinato a fare meglio di quanto ha fatto all'Atalanta, vuole riprendersi anche la Nazionale. Futuro al Milan? È il minimo, sarà l'acquisto estivo del Milan".