George Atangana, agente di Franck Kessie, centrocampista del Milan, parla a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli ci ha provato, ma le società non si sono trovate, non è successo nulla di strano con il Napoli. Siamo tutt'altro che in cattivi rapporti con il club azzurro, è stato un semplice affare non andato in porto".