Mati Fernandez, centrocampista del Milan, sta trovando poco spazio in rossonero, nonostante in panchina ci sia un suo grande estimatore come Vincenzo Montella. L'agente del cileno ex Fiorentina, Alejandro Santisteban, ha parlato a Sky Sport del suo assistito: "È stato a lungo infortunato al ginocchio, è solo per questo che non ha giocato. Trasferimento in Cina? Vediamo a giugno… Intanto, grazie alla sua qualità, da qui a fine stagione giocherà molto spesso con il Milan".