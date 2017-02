Marko Naletilic, agente del centrocampista croato Mario Pasalic in prestito al Milan dal Chelsea, ha rivelato: "La prima squadra italiana a volerlo, tre anni fa, è stata il Catania. Mario ha detto no, aveva paura di finire in Primavera. Poi ci ha provato anche la Lazio, ma anche quella volta non si è fatto nulla. Ora è mentalmente forte e al Milan sta benissimo".