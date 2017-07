Tra oggi e domani, Andrea Bertolacci farà il suo ritorno al Genoa dopo due stagioni con più ombre che luci al Milan.



Il 26enne centrocampista romano arriverà al Grifone in prestito secco per un anno, al termine del quale farà ritorno a Milanello.



Tuttavia, secondo quanto rivela oggi il Secolo XIX, in casa Genoa si sta già ragionando sulla possibiità di acquistare definitivamente il cartellino dell'ex romanista al termine del prossimo campionato, qualora le prestazioni del ragazzo dovessero tornare sugli standard fatti vedere qui nelle sue tre precedenti annate.



Per Bertolacci sarebbe già pronto un contratto quinquennale ad un milione di euro netti a stagione, un'offerta di fatto dimezzata rispetto allo stipendio attuale percepito dall'ormai ex numero 91 del Diavolo.



Ovviamente, nel caso, ci sarebbe da convincere la dirigenza dei rossoneri, società con la quale Bertolacci ha un contratto in scadenza a giugno 2019.