In un'estate in cui il Milan ha completato ben dieci acquisti destinati a rinforzare l'11 titolare a disposizione di Vincenzo Montella, l'unica certezza rimasta dalla squadra della passata stagione avrebbe dovuto essere Alessio Romagnoli. Il condizionale è d'obbligo perchè il difensore classe '94 non disputa una partita ufficiale dal 21 maggio, ma è alle prese con un prolema al ginocchio da oltre un mese prima.



PROBLEMA AL MENISCO - Le condizioni fisiche di Alessio Romagnoli preoccupano lo staff sanitario del Milan. Il difensore nativo di Anzio combatte, da tre mesi, con un forte fastidio al menisco. Nonostante il lavoro personalizzato svolto in questa prima fase di preparazione, non sono arrivati segnali incoraggianti.



RISCHIO OPERAZIONE- Romagnoli non e' partito con il Milan ne' per la tournée cinese, ne' alla volta della Romania per la gara di Europa League con il Craiova. Il problema riscontrato alla viglia della sfida contro l'Empoli del 23 aprile scorso rischia di essere più serio del previsto. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, lo staff sanitario sta seriamente valutando la possibilità di una operazione al menisco. In tal caso, il giocatore potrebbe rimanere lontano dai campi per qualche mese.