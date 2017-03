Donnarumma, e non solo. Suso ha conquistato tutti i tifosi rossoneri, punto fermo, e di forza, dell'undici di Vincenzo Montella. Ma, come quello del portierone campano, anche il futuro dello spagnolo è tutto da scrivere. Le trattative per il rinnovo vanno avanti, con un contratto in scadenza nel 2019 che va migliorate e, ovviamente, prolungato, per blindarlo e allontanare, così, i rumors di mercato.



ARIA DI CASA... - Intervistato da Radio Marca, il numero 8 rossonero non tranquillizza, però, il popolo milanista: "Ho un contratto con il Milan ma non posso negare, tornare a casa mi evoca sempre belle sensazioni". La Spagna è sempre la Spagna, ed è rimasta nel cuore di Suso, cercato dall'Atletico Madrid di Simeone.



PROGRAMMI FUTURI - Prima del mercato c'è un Europa da riconquistare: "Dal punto di vista tattico sono migliorato molto e dico grazie a Montella che con la sua idea di calcio mi ha fatto crescere. Abbiamo tutte le carte in regola per diventare nuovamente grandi. Siamo felici perché i progressi della squadra sono evidenti e tutto va per il verso giusto. Pressione? E' normale che ci sia in un club di primo piano come il Milan. Donnarumma? E' un tifoso rossonero fin dall'infanzia, oltre ad essere un grande portiere. Il derby? Sarà una partita speciale, anche per il fatto che giocheremo alle 12.30: sono sicuro che sarà bello scendere in campo a quell'ora".