Il Milan si prepara in vista della sfida contro il Ludogorets, valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Questo il racconto della seduta odierna apparso sul sito officiale del club rossonero: “Dopo un breve lavoro di attivazione muscolare in palestra, la squadra è uscita sul campo centrale dove ha iniziato con alcuni giri di corsa blanda lungo il perimetro, seguiti da una serie di esercizi fisici, corsa, scatti e stretching. Terminata la parte atletica, Mister Gattuso ha diviso il gruppo in 3 per svolgere delle esercitazioni tecniche, passaggi e scatti grazie all’ausilio delle sagome fisse: il tutto sempre alla ricerca della massima intensità. Seconda fase della sessione, invece, dedicata alla tattica focalizzata alla partita valida per l'andata dei sedicesimi di finale”.