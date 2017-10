Nuova chance da titolare per André Silva, dopo l’ottima prestazione in Europa League contro il Rijeka. Il portoghese farà coppia con Kalinic. In questo contesto, scrive stamane La Gazzetta dello Sport, a rimetterci è Suso, destinato alla seconda panchina consecutiva. Fuori anche Bonaventura (al suo posto Calhanoglu), così come Abate, che verrà rimpiazzato da Borini.