Il Milan si prepara alla sfida contro la Samp domani a Genova. Secondo Sky, Montella ha scelto gli undici da mandare in campo domani, considerando anche gli infortuni di Calabria e Montolivo. Il Milan dovrebbe giocare con il 3-5-1-1 con Donnarumma, Zapata, Bonucci e Romagnoli in difesa, a centrocampo Abate, Kessie, Biglia, Bonaventura e Rodriguez. In avanti Suso in appoggio a Kalinic. Quindi andrebbero in panchina Musacchio, Calhanoglu e Silva.