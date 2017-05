Attivo sul mercato dei giocatori ma non solo il Milan del duo Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Cambiamenti anche per quanto concerne la struttura del settore giovanile, con l'addio di Mauro Bianchessi, ma sopratutto dell'area scounting. Dopo l'arrivo di Antonio D'Ottavio dall'Inter, ecco pronta una nuova figura professionale da inserire nell'organigramma.



ECCO STEFANO LUXORO - Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, a luglio verrà annunciato un nuovo arrivo: si tratta di Stefano Luxoro, dal 2010 osservatore della Juventus. Uno degli scout piu' conosciuti nel panorama internazionale, negli ultimi anni ha seguito diverse partite all'estero per conto del club bianconero. Il suo curriculum racconta di diverse esperienze di livello: dal luglio 1994 all'agosto 1997 era al Viareggio Calcio come responsabile del settore giovanile, l'anno successivo ne diventa il direttore sportivo; dal luglio 1998 al giugno 2002 al Torino come scout internazionale; stesso ruolo ricoperto anche al Bologna dal 2002 al 2004 e alla Sampdoria dal 2004 al 2010. Tanti anni nella squadra di Paratici e Marotta e adesso la nuova esperienza al Milan.



IL RUOLO - Massimiliano Mirabelli sta cercando di dare nuova linfa in diverse parti del settore tecnico. La sua idea è quella di avvalersi del lavoro di due scout, Antonio D'Ottavio e Stefano Luxoro, che agiranno da co-responsabili degli osservatori. Per tornare a setacciare diversi mercati, seguire più partite possibili dal vivo, sviluppare relazioni sui possibili acquisti potenziali. L'ormai ex Juventus è un profilo scelto proprio dal direttore sportivo del Milan che è pronto ad annunciare diverse novità e non solo nel mercato dei giocatori.