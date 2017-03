Nuovo rinvio, nuova doccia fredda per chi sperava che il closing del Milan fosse giunto finalmente ad un punto di svolta. Secondo quanto appreso anche da calciomercato.com, la terza caparra da 100 milioni di euro prevista entro oggi per prolungare il periodo di esclusiva nella trattativa a favore di Sino Europe Sports non arriverà nelle casse di Fininvest nemmeno nella giornata di domani.



Causa impedimenti di natura burocratica, il bonifico è atteso non prima della prossima settimana, salvo ulteriori colpi di scena, mentre rimane fissato per il prossimo 7 aprile la data del possibile closing.