Mateo Musacchio, difensore del Milan, parla a Milan Tv della stagione rossonera, iniziata con una vittoria a Craiova in Europa League: "Mi sento davvero bene, è una squadra nuova e stiamo affinando una maggiore intesa. Non sarà facile nel match di ritorno in Europa League contro il Craiova, abbiamo bisogno dei nostri tifosi per vincere. Sono molto contento di giocare con Bonucci, è uno dei migliori difensori al mondo e se dovessi giocare al suo fianco in difesa sarebbe tutto più semplice. Adesso pensiamo alla sfida di giovedì, cercando di fare un buon risultato e passare il turno".