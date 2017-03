Allarme in casa Milan. L'assenza contro la Juventus non è stata l'ultima per Suso che sarà costretto a saltare anche il match di sabato sera contro il Genoa per un problema muscolare. Lo spagnolo ha accusato il riacutizzarsi del problema al flessore che lo aveva costretto al cambio nell'ultimo match interno contro il Chievo Verona. Nelle ultime ore l'ex Liverpool è stato sottoposto ad un controllo medico, nuovi test verranno fatti in giornata: Suso spera di tornare dopo la sosta, per la sfida con Pescara in programma domenica 2 aprile alle 15. Al momento però non è da escludere uno stop più lungo. Per il numero 8 rossonero, dunque, nessuna possibilità di rispondere alla convocazione di Lopetegui per le sfide della Spagna contro Israele (qualificazioni a Russia 2018) e Francia (amichevole).