Il Milan continua ad alimentare l'entusiasmo dei suoi tifosi, regalando gol e spettacolo contro i modesti avversari dello Shkandija. Sugli scudi Andrè Silva, l'uomo più atteso e protagonista di una prestazione di grande qualità sotto tutti i punti di vista. Il nazionale portoghese ci ha messo solo 13 minuti per rompere il ghiaccio, al terzo pallone giocato della gara.



STOFFA DA ATTACCANTE VERO - Non è ancora al massimo della forma, ma Andrè Silva è già entrato nel concetto di calcio montelliano. Cerca sempre di andare incontro al pallone per poi servire in profondità gli esterni, tanto movimento su tutto il fronte offensivo. Dentro l'area di rigore è elegante e furbo, come in occasione del secondo gol messo a segno, quando riesce a trovare un corridoio in mezzo a tre difensori. La stoffa c'è, si vede ed è preziosa, adesso il Milan si aspetta una continuità di rendimento e una migliore intesa con i compagni.



ESAME SUPERATO - San Siro è uno stadio esigente ma di Andrè Silva si è innamorato subito, con diversi cori di incoraggiamento sin dai primissimi minuti. Il primo esame è stato superato in maniera brillante, non era così difficile visto l'avversario ma nemmeno scontato. Una risposta di personalità anche a qualche di critica di troppo ricevuta in questi giorni, anche alla luce dell'attesa del grande nome in attacco e dell'investimento importante fatto su di lui.