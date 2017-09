Autore del primo gol del Milan sul Rijeka, André Silva ha parlato a Sky Sport: "Tante reti in Europa? Ho più opportunità in Europa League, sono riuscito a segnare tanti gol grazie ai miei compagni e al mio lavoro. Titolare con la Roma? Non spetta a me scegliere se sarò titolare o no, devo farmi trovare pronto quando entro e fare gol. Questo è il mio lavoro. Black out finale? Sono cose che succedono nel calcio, a volte ti capitano tante occasioni e vieni punito. Siamo stati bravi nella reazione".