Numeri importanti per André Silva. L'attaccante ex Porto è andato a segno ancora una volta con la maglia del Portogallo: con il gol all’Ungheria, il numero 9 milanista è salito a 9 reti in 15 partite con la sua nazionale, di cui 7 nelle qualificazioni mondiali. Montella si augura possa confermarsi in rossonero.