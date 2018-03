Gol vittoria, per la seconda volta nelle ultime 2 gare di campionato. Andrè Silva si è presentato prima ai microfoni di Milan TV e poi a Sky Sport per commentare il momento importante che sta vivendo e la fiducia che finalmente sta avendo da Gattuso.



Prima a Milan TV ha confermato di voler trovare più continuità: "Faccio il mio lavoro e aspetto i gol, ma contano i tre punti e la vittoria della squadra. Lavoro sempre tanto e mi aspetto le opportunità, non penso ad altro: lavorare, allenarmi e basta. Sono felice, devo ringraziare tutti. Sono soddisfatto perché tutti mi aiutano. Ora andrò in Nazionale quindi non avrò molto riposo, ma penso ad aiutare il Portogallo e segnare ancora”.



Poi a Sky Sport: "Sono felice per la vittoria del Milan, sono anche felice per il gol. Sono giovane, c'è tanto tempo, devo lavorare. Aspetto le opportunità e di fare gol per la squadra. Addio a gennaio? Sto al Milan e penso di giocare al Milan, non posso pensare ad altro. Ambientamento? Per la prima volta sono uscito dal mio paese, è tutto diverso, ma il calcio è il calcio, qualsiasi giocatori dà il massimo quando va in altri campionati. Pagato tanto? No io sono tranquillo e non mi pesa. I cambiamenti non sono un problema, è un modo per crescere e sono contento di questo".