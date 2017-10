Luca Antonelli, laterale mancino del Milan, parla a Sky Sport dopo il ko di San Siro contro la Juve: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, rischiando di pareggiare con Kalinic, ma la Juve ha in attacco tanti fuoriclasse. Higuain s'è inventato due gol, poi rimontare è difficilissimo. Abbiamo un'identità? Lo speriamo, ma bisogna vincere gli scontri diretti. Per adesso - ha detto - non ne abbiamo vinti. Ora pensiamo all'Europa League, poi la trasferta di Sassuolo. Bisogna vincere e fare punti. Dobbiamo fare tutti qualcosina in più, dobbiamo uscire da questa situazione perché la classifica non era quella che ci aspettavamo a inizio stagione