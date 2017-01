12.05 DE SCIGLIO IN STAMPELLE - Mattia De Sciglio è arrivato in questi istanti presso la clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi ad esami strumentali dopo l'infortunio alla caviglia subito ieri. Il giocatore è arrivato in stampelle ed è parso molto sofferente.



Ore di grande apprensione per il Milan che oggi sottoporrà a visite mediche acccurate nel corso della giornata non solo Lucas Ocampos, ma anche Jack Bonaventura e Mattia De Sciglio. I due italiani sono usciti infortunati nel corso della sfida persa contro l'Udinese e per entrambi si teme un lungo stop di almeno un mese.