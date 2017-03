2018 non è un semplice numero, ma un anno scritto e ripassato con la penna rossa sull'agenda del Milan: da Donnarumma a De Sciglio e Suso, diversi giocatori andranno in scadenza al termine della prossima stagione e per questo i loro rinnovi assumono la priorità a prescindere da quelle che sono le vicende societarie. Tra le situazioni da definire anche quella di Gabriel Paletta, una delle notizie più positive per i rossoneri in questa stagione.



L'AGENTE ARRIVA IN ITALIA - Tornato dal prestito all'Atalanta e respinte le voci di mercato della scorsa estate, il centrale si è preso rapidamente e con decisione il Milan: 26 presenze tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, riconosciuto da compagni e Montella come uno dei leader tecnici e carismatici del gruppo; basti pensare al netto miglioramento di Romagnoli con l'italo-argentino accanto rispetto alla scorsa stagione. 31 anni compiuti lo scorso febbraio, Paletta ha ritrovato una brillante condizione fisica e superato i problemi alla schiena che lo avevano frenato nella sua prima esperienza milanese, non stupisce dunque che diverse squadre in Italia abbiano fiutato la possibilità del colpo low cost ed effettuato i primi sondaggi in vista della prossima estate. Il futuro però è ancora da decidere e novità potrebbero arrivare prima della fine del campionato: come appreso da Calciomercato.com l'agente del difensore, Martin Guastadisegno, è atteso in Italia tra fine aprile e inizio maggio e tra gli impegni in agenda anche un incontro con il Milan per capire quale sia la volontà del club rossonero.



GALLIANI O SES: COSA CAMBIA - Molto dipende da chi sarà alla guida del mercato. Qualora fosse ancora Adriano Galliani ad operare il rinnovo dovrebbe arrivare senza particolari intoppi: già raggiunta da qualche mese l'intesa per il prolungamento di un anno (2019) con adeguamento dell'ingaggio, ma l'operazione è stata frenata dal duo Fassone-Mirabelli che come rappresentanti di Sino-Europe Sports condividono con Galliani le decisioni sul mercato e non erano convinti di estendere il contratto di un over 30. Se fossero Fassone e Mirabelli invece a dirigere la prossima campagna trasferimenti ci sarebbe da intavolare una nuova trattativa su termini simili, ma la novità è che la posizione degli esponenti di SES sembra essersi ammorbidita nelle ultime settimane: da Montella ai tifosi, tutti soddisfatti delle prestazioni di Paletta e convinti che possa garantire affidabilità anche per il Milan del futuro, a prescindere che questo parli italiano o cinese. Rinnovo in stand-by, Gabriel attende una risposta dai rossoneri: l'arrivo in Italia del procuratore potrebbe dare una nuova spinta verso la fumata bianca e la firma del nuovo contratto.



