Milan-Fiorentina sarà la partita d'addio a San Siro per Silvio Berlusconi dopo 31 anni al comando del club rossonero. Infatti venerdì 3 marzo ci sarà il closing per ufficializzare il passaggio di proprietà ai cinesi di Sino-Europe Sports. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, sono in arrivo da Hong Kong via Lussemburgo a Fininvest gli ultimi 320 milioni di euro per completare l'acquisto della società.



FUORI I NOMI - Non è ancora definitiva la lista completa degli investitori, ma lo sarà a brevissimo. Di certo fra i nomi più 'pesanti' c’è China Huarong Asset Management, tra le più grandi società finanziarie pubbliche in Cina, che nel 2015 ha registrato 10 miliardi di ricavi e 2 miliardi di utile. Il nuovo Cda dovrebbe essere composto da quattro elementi cinesi, fra cui Li Yonghong e Han Li, più quattro italiani tra cui il futuro a.d. Marco Fassone. Sabato 4 marzo è in programma la conferenza stampa di presentazione ufficiale dei nuovi proprietari al mattino, poi la sera a San Siro prima passerella in occasione di Milan-Chievo.



CALCIOMERCATO - Intanto Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, futuri amministratore delegato e direttore sportivo, stanno proseguendo nelle pubbliche relazioni nazionali e internazionali in vista del momento in cui saranno realmente operativi. Mercoledì sera erano a Bayern-Arsenal, giovedì a Borussia-Fiorentina (con un occhio attento a Dahoud e Bernardeschi). Ci sono contatti da sviluppare, altri da creare e poi inizia a esserci una lista di giocatori su cui concentrare le attenzioni. Il lavoro è appena all’inizio, ma ce n’è già in abbondanza.