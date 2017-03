Sino-Europe Sports ha versato altri 30 milioni di caparra a Fininvest per l'acquisizione del Milan: questa l'importante notizia della mattinata, riportata da Il Sole 24 Ore, che spiega di come a piccoli passi e confusi si stia procedendo verso la nuova data del closing, questa volta fissata per il 14 aprile. E' stata depositata la garanzia finanziaria, sono quindi arrivati altri 30 milioni, che con i 20 di anticipo già versati portano alla nuova caparra di 50 milioni, garantiti a Fininvest per l'ulteriore spostamento del closing, dopo il quale la cordata cinese diventerà la nuova proprietaria del Milan.



CONTO A 250 MILIONI - Il conto arriva così a 250 milioni dopo le due caparre da 100 milioni e la mini caparra da 20 milioni. Le parti, secondo i rumors, avrebbero deciso di cambiare le condizioni del contratto: non è quindi più richiesta da Fininvest un totale di terza caparra da 100 milioni, ma basterebbero le due mini caparre da 20 milioni e da 30 milioni, pervenuta oggi. Closing posticipato al 14 aprile. il nuovo contatto dovrebbe essere firmaro nella giornata di lunedì: Fininvest ha dunque accettato questa nuova tranche, concedendo a Sino Europe la possibilità di saldare tutto al closing. Le parti si dicono rassicurate e ottimiste sul buon esito della trattativa.