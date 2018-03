Milan



G. Donnarumma 6: Non ha particolari responsabilità sui gol, risponde presente su due conclusioni di Chambers e Welbeck.



Calabria 4,5: Una serata da incubo per il terzino rossonero. Ha gravi responsabilità sul gol di Mkhitarian, è lui che perde palla ingenuamente. Sbaglia tutti i cross. (Dal 78' Borini s.v)



​Bonucci 6: Un paio di buoni interventi, prova a chiamare la squadra ma non viene ascoltato.



Romagnoli 6: Non soffre particolarmente Welbeck, sceglie spesso l'anticipo.



​Rodriguez 5,5: Anche lui non è ben posizionato in occasione del secondo gol degli inglesi. Sufficiente in fase difensiva, si vede rare volte in fase di spinta.



​Kessie 4,5: Letteralmente disastroso, specie in fase di impostazione. Manda in porta Welbeck con un folle retropassaggio, l'instantanea perfetta della sua serata negativa.



Biglia 5: Dalle sue parti Ramsey e Ozil entrano con una facilità irrisoria. Non riesce mai a prendere in mano il centrocampo, sovrastato dal ritmo e dalla tecnica degli avversari.



Bonaventura 5,5: E' sicuramente il più attivo dei suoi, ma si intestardisce nelle soluzioni personali. Errata la scelta di diverse giocate, ha l'occasione più ghiotta ma la cestina malamente.



Suso 4,5: Un pallone spedito in curva e poco più: lo spagnolo è un fantasma.



​Cutrone 5: Sbaglia la scelta dei tacchetti e passa più tempo per terra che in gioco. Non riesce a rendersi pericoloso.(Dal 68' Silva 6: Entra bene in partita, regala un ottimo pallone per Kalinic che meritava migliore sorte)