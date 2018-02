In Spagna sono sicuri: anche il Milan si inserisce nella corsa ad Arhur e ha un piano per beffare i rivali dell'Inter. Secondo El Gol Digital, i rossoneri lavorano in sinergia con il Barcellona per il talento del Gremio: i blaugrana acquisterebbero il giocatore per 30 milioni di euro, per poi girarlo in prestito al Milan.