Milan-Kessié, la trattativa è pronta ad entrare nel vivo. Secondo le indiscrezioni raccolte da calciomercato.com, infatti, oggi si terrà l’incontro tra i rossoneri e l’Atalanta. La Roma non è ancora fuori dai giochi, forte di un accordo già raggiunto, con la società bergamasca, sulla base di 28 milioni di euro. Dall’altro lato il Milan, che invece ha l’accordo con il centrocampista ivoriano e che dovrà pareggiare l’offerta giallorossa per accontentare la famiglia Percassi e chiudere un’operazione finora egregiamente condotta da Massimiliano Mirabelli.



DIFFERENZE TRA MILAN E ROMA - Ad indirizzare la trattativa sui binari che portano a Milanello, proprio l’approccio del nuovo direttore sportivo della società rossonera, che a differenza della Roma, ha interpellato George Atangana come unico referente. Un fattore determinante sia per l’agente del calciatore che per Kessié stesso, precedentemente infastidito dal modo di operare dei capitolini, che all’interno della trattativa avrebbero voluto inserire operatori di mercato esterni alla stessa, totalmente estranei sia ad Atangana che al centrocampista classe ’96.



LA PROMESSA DI FASSONE E MIRABELLI - Ma oggi il Milan dovrà formalizzare tutto nero su bianco. Perché se è vero che l’offerta al giocatore è nettamente migliore di quella presentata dalla Roma, è altrettanto vero che manca ancora la proposta all’Atalanta. Fassone e Mirabelli hanno già accennato il discorso a Percassi per via telefonica, promettendo di versare nelle casse nerazzurre quei 28 milioni di euro che anche la Roma era disposta a mettere sul piatto. Se tutto ciò non dovesse avvenire, ecco che la Roma tornerebbe clamorosamente in corsa.