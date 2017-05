Franck Kessié è sempre più vicino al Milan, con la Roma non ancora sparita dalla trattativa, ma ormai rimasta nelle retrovie. Questo è quanto filtra dall’incontro tra i rossoneri e l’Atalanta. Tutto è iniziato alle 18.40, quando l’auto con dentro Fassone ha raggiunto gli studi di Percassi al centro di Milano: dialoghi fittissimi tra le parti, che alle 22 hanno lasciato il luogo dell’incontro con i volti molto rilassati. Oltre tre ore di incontro, che sono servite ad avvicinare ulteriormente le parti.



All’incontro erano presenti Fassone e Mirabelli per il Milan, mentre Percassi e Sartori hanno fatto i padroni di casa. I rossoneri hanno mantenuto le promesse e presentato al club bergamasco un’offerta praticamente identica a quella della Roma, che però non vuole ancora arrendersi. I giallorossi hanno chiesto all’Atalanta un nuovo appuntamento, che potrebbe andare in scena domani, quando ormai potrebbe essere tardi.



Anche il calciatore è sempre più convinto del Milan, che fin dall’inizio ha assecondato le sue esigenze. Tra i rossoneri e la Roma c’è una sostanziale differenza sull’ingaggio ed è per questo che l’Atalanta, ormai soddisfatta dalla proposta di Fassone, non potrà ostacolare l'affare che in questo momento viaggia sempre più spedito verso Milanello.