Vigilia della sfida contro l'Udinese, ma in casa Milan l'attenzione è rivolta anche al mercato perché oggi può essere un giorno decisivo per il futuro di Lucas Ocampos. Attesa nella giornata odierna infatti la risposta definitiva del Marsiglia per completare il passaggio dal Genoa ai rossoneri, che hanno individuato nell'argentino il sostituto ideale di Niang partito alla volta dell'Inghilterra.



DETTAGLI - Il via libera dell'OM consentirà di girare Ocampos al Milan in prestito secco, mentre resteranno al Genoa gli oneri legati al riscatto: obbligo legato ai gol, 8 milioni al Marsiglia con 7 reti, 14 milioni qualora le marcature raggiungano quota 12 (attualmente Lucas è fermo a 3). Non è da escludere però che il Milan a fine stagione possa sedersi al tavolo con Marsiglia e Genoa (sfruttando gli ottimi rapporti con la società ligure) e discutere nuovi accordi per trattenere Ocampos in rossonero: pesa molto infatti la volontà di Vincenzo Montella, che apprezza particolarmente le qualità dell'esterno argentino e potrebbe spingere per una sua permanenza. Ore di attesa dunque, ma dalle parti in causa filtra ottimismo: il Genoa sta provando a chiudere per Palladino, sarà lui l'erede di Ocampos, il Milan intanto ha preallertato la clinica La Madonnina nel centro di Milano per lunedì, giorno in cui presumibilmente si dovrebbero svolgere le visite mediche..