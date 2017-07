Oltre al centravanti croatoche ha già manifestato la volontà di trasferirsi a Milano, Fassone e Mirabelli sono al lavoro per centrare un altro grande colpo. Specialmente se riuscissero a piazzare- Tutti gli indizi portano ad un top player che ora gioca in Bundesliga: Pierre Emerick. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Borussia Dortmund sta spendendo in Grecia gli ultimi giorni di vacanza, per la precisione a Mykonos: l'isola dei vip. Ma per il franco-gabonese c'è dell'altro.Ovviamente il Milan segue con evidente interesse questo conto alla rovescia. Perché, se l'assalto cinese andasse a vuoto, scomparirebbe il rivale più pericoloso per i rossoneri. Ed è il motivo per cui in via Aldo Rossi non passa giorno senza una ripassatina sull'argomento. Il ds Mirabelli aveva preso contatto con il giocatore ancora prima del closing, strappando una mezza promessa ai sui familiari, oltre che rappresentanti. Certo, le super-offerte del Tianjin hanno distratto Aubameyang, che in tempi successivi ha giocato al rialzo sul tema-ingaggio. Negli ultimi contattinon era concorrenziale con le proposte del club asiatico. Ma i cinesi hanno dovuto rallentare e ciò gioca a favore del Milan che sa bene quanto l'idea di tornare a Milano dalla porta principale stuzzichi il giocatore.E Aubameyang con chi giocherà quel giorno? L'interrogativo è affascinante, anche se è una data troppo vicina per pensare a un clamoroso cambio di maglia. Nonostante i tanti acquisti all'appello milanista manca, però, il pezzo pregiato: un centravanti di razza. Tutti conosco la storia di Pierre: gli anni spensierati nelle giovanili rossonere, poi il lungo girovagare prima dell'affermazione in Bundesliga. Nell'ultima stagione, ma è proprio il caso di dire che la spesa vale l’impresa. Anche se Fassone ha ancora denari a disposizione, però non ha risorse infinite. I prossimi giorni saranno importanti per capire quale strada prenderà il Milan. Certo, se il cecchino di Dortmund restasse senza acquirenti, tutto diverrebbe più facile per i rossoneri.