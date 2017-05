Un affare che si complica. Tra i primi desideri del Milan per l'attacco c'è anche Pierre Emerick Aubayemang, centravanti del Borussia Dortmund già rossonero nelle giovanili e poi esploso in Bundesliga. Mirabelli è un suo apprezzatore da anni, lo ha seguito dal vivo tante volte di cui l'ultima accanto a Montella in Monaco-Borussia Dortmund, match di ritorno dei quarti di Champions League. In cima alla lista del Milan rimane Morata, ma Aubameyang è un'idea concreta che rischia di allontanarsi.



RICHIESTE E CHAMPIONS - Come spiegato da Sky Sport, l'attaccante avrebbe fatto richieste economiche molto elevate, circa 12 milioni di euro netti a stagione come stipendio. Tanti, tantissimi così come i 60/70 milioni di cartellino che pretende il Borussia Dortmund per privarsene. Cifre stellari su cui il Milan si è raffreddato, diventa dura trattare a queste condizioni anche perché Aubameyang vorrebbe giocare la Champions League anche il prossimo anno. Insomma, per il Milan la strada si fa in salita.