Non solo Gigio Donnarumma compie gli anni nella giornata di oggi. Il 25 febbraio è infatti anche l'anniversario di un episodio importante nel calcio italiano che ha segnato, a posteriori, un piccolo spartiacque nella storia di Milan e Juventus: il gol regolare, ma non convalidato di Sulley Muntari.



PERCORSO INVERSO - Da quel 25 febbraio 2012, infatti, le strade delle due società si sono invertite con la Juventus che conquistò a fine anno il primo scudetto dell'era Conte che ha aperto un ciclo vincente che non si è ancora concluso e con il Milan che, perso lo scudetto 2012, ha vissuto un crollo verticale che lo ha portato prima ad un terzo posto, e poi all'esclusione per tre anni consecutivi dalle Coppe Europee con un 7°, un 10° e un 8° posto in classifica nelle ultime tre stagioni.



NUOVA SVOLTA - Se il gol di Muntari rappresenta la svolta negativa degli ultimi 5 anni, tuttavia per il Milan sembra arrivato, finalmente, il momento della svolta positiva. La Supercoppa vinta a Doha ha concesso al Milan di tornare ad alzare al cielo un trofeo che sta rendendo meno amara la transizione dalla gestione Berlusconi a quello che sarà il nuovo Milan cinese targato Sino Europe Sports. Il closing del 3 marzo è sempre più vicino e le speranze dei tifosi rossoneri sono altissime. 5 anni dopo il gol di Muntari il Milan potrà finalmente tornare a sorridere?