L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto su Claudio Marchisio, ieri accostato al Milan. Il centrocampista bianconero è deluso per come è iniziata questa stagione e per l'esclusione in Supercoppa. Il bianconero vorrebbe giocare con continuintà, ma non ha mai chiesto e chiederà la cessione, deve essere eventualmente il club a farlo partire. E per la Juve è incedibile.