Secondo Sky Sport, l'attaccante colmbiano è arrivato a Valencia e ora sta raggiungendo Villarreal. Domani il giocatore si sottoporrà alle visite mediche con gli spagnoli.- Bacca è atteso in Spagna in serata, domani dovrebbe sostenere le visite mediche con il Villarreal per poi firmare il contratto e ufficializzare il trasferimento.. Il Milan ha ceduto l'attaccante colombianosecondo quanto appreso da Calciomercato.comse Bacca farà male a giugno tornerà in rossonero. Salvo sorprese, che a questo punto sarebbero clamorose, l'affare si chiuderà oggi. L'ex punta del Siviglia volerà nel pomeriggio su Valencia per poi trasferirsi a Vila-Real per firmare il contratto con il Submarino Amarillo. Bacca lascia il Milan dopo due stagioni, nelle quali ha segnato 34 gol in 77 partite.