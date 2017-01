A distanza di quattro giorni dalla sfida di Coppa Italia Milan e Torino tornano ad affrontarsi nella prima giornata di ritorno di serie A: questa volta si gioca in casa granata, questa volta a guidare l'attacco rossonero non ci sarà Lapadula ma Carlos Bacca. Il numero 70 si è sbloccato contro il Cagliari dopo quasi 100 giorni di astinenza e ora il Diavolo aspetta i suoi gol per mantenere viva la corsa al terzo posto.



Un girone dopo Montella spera che sia ancora una volta il colombiano a prendere per le corna il Toro: all'andata a San Siro finì 3-2 per il Milan proprio grazie alla tripletta di Bacca, un acuto che lasciava presagire il meglio ma al quale sono seguiti solo 4 gol nelle 14 partite giocate successivamente dall'attaccante ex Siviglia.



Il 2017 è iniziato però con il piede giusto e Carlos vuole continuare a segnare per il Milan e per il futuro: Il Corriere dello Sport in edicola oggi conferma quanto anticipato da Calciomercato.com nelle scorse settimane, giocatore e società rossonera hanno deciso di respingere le offensive dalla Cina e chiudere a una possibile cessione a gennaio, ma ogni discorso è aperto per quanto riguarda giugno. Ecco perché sarà fondamentale il rendimento di Bacca da qui a fine stagione: sogni Champions e un'estate tutta da scrivere, iniziano sei mesi di fuoco per El Peluca.