110 giorni dopo, Carlos Bacca è tornato al gol su azione. L'ultimo centro risaliva alla partita contro il Sassuolo, dello scorso 26 ottobre ma era arrivato su calcio di rigore. Uno squillo decisivo, importante, ma al termine di una prova deludente sotto tutti i punti di vista.



BACCA COME GOMEZ - Contro il Cagliari, per 87 minuti si è visto un Milan padrone del campo, che non ha subito nulla in fase difensiva. Merito di Montella che, pian piano ha dato una dimensione alla sua squadra anche sotto il punto di vista del gioco. Lo stesso tecnico, la scorsa estate, aveva sollevato più di un dubbio sulla funzionalità del centravanti colombiano all'interno del suo credo tattico. Perchè nell Milan, nel suo Milan, serve un giocatore che partecipi costantemente alla manovra, che attacchi la profondità e che abbia una migliore costanza nel trovare la via della rete, senza pause molto lunghe. La medesima situazione che aveva vissuto alla Fiorentina, quando il tedesco Mario Gomez faticò molto a imporsi. Ecco quanto dichiarato nell'immediato post-gara: "Ci sono calciatori che possono piacere anche se non fanno gol e altri come lui che piace solo quando fa gol. Fortunatamente fa spesso gol. Ha dimostrato di essere un attaccante di grande livello a segnare in una situazione emotiva non ottimale negli ultimi minuti. E' riuscito a segnare un gol decisivo, ed è una bella soddisfazione per chiunque".



INDISPENSABILE SI', MA FINO A GIUGNO - Nonostante le sirene che continuano a suonare dalla Cina, Bacca ha ribadito di voler rimanere al Milan. Una posizione sposata anche dalla Sino-Europe Sports, che vede nel Peluca un giocatore dal forte richiamo internazionale. Dopo la partenza di Luiz Adriano, il colombiano diventa elemento ancora più indispensabile, al netto delle difficoltà che il club rossonero sta incontrando in questa sessione di mercato. A gennaio è confermata la sua incedibilità, discorso che potrebbe cambiare nella prossima estate. Un attaccante alla Dzeko, che segna e si danna l'anima per la squadra, potrebbe essere la panacea a tutti i mali offensivi del Milan. Un obiettivo, quello di riportare in rossonero un centravanti di livello che manca dai tempi di Ibrahimovic, raggiungibile soltanto con gli ingenti investimenti promessi dalla cordata cinese.