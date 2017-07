Stando a quanto riportato dalla stampa francese, il Marsiglia è pronto ad affondare per Carlos Bacca, attaccante colombiano in uscita dal Milan; anche Niang ha le valigie in mano e piace al Torino di Mihajolovic. Anche Suso potrebbe finire in lista partenti, con Roma e Wolfsburg pronte a lanciare l'offensiva.