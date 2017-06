Alvaro Morata, Andrea Belotti e André Silva sono i tre sogni, neppure così irrealizzabili, del Milan per il suo attacco. Un segnale chiaro anche a Carlos Bacca, un invito a trovarsi una nuova sistemazione.



STALLO SUL MERCATO - La storia del colombiano in rossonero è cambiata radicalmente dal momento del suo arrivo solo due estati fa. Adriano Galliani pagò la clausola rescissoria da 30 milioni al Siviglia, convinto di acquistare uno dei migliori interpreti del panorama internazionale. I gol del Peluca non sono mancati, ben 31 in 70 presenze, a differenza delle prestazioni che invece hanno lasciato diversi dubbi. Il suo valore sul mercato è in netto ribasso, il rischio è quello di mettere a bilancio una minusvalenza. Le offerte, ad oggi, non sono così convincenti: 'In questo momento non posso dirvi niente di interessante - racconta Sergio Barila in esclusiva a Calciomercato.com - , non ci sono novità su Carlos, nessuna situazione concreta'.



TROPPE CRITICHE - Dalle parole del suo agente emerge una certa delusione per un'avventura che sta volgendo al termine nel peggiore dei modi. Quel rigore sbagliato a Cagliari, i fischi dei tifosi nell'ultima esibizione a San Siro: 'Solo posso dirvi che a volte la gente ha poca memoria. Bisogna analizzare i numeri che ha avuto Carlos in queste due stagioni. A partire da quello, ognuno puo' trarre le proprie conclusioni'.



IL PUNTO - Un timido sondaggio del Galatasaray, il possibile interesse del Marsiglia. Due scenari che non scaldano il cuore di Bacca, che ha sempre manifestato la sua ambizione di tornare a calcare palcoscenici più importanti come quelli della Champions League. Il nazionale colombiano ha già rifiutato in passato il West Ham e diverse soluzioni arrivate dalla Cina. Il Milan attende e conta di realizzare almeno 20 milioni dalla sua cessione per finanziare il grande colpo in attacco.