Carlosè impegnato nella rincorsa europea del suoma nel giorno libero ha preferito lasciarsi alle spalle Milano e gli obiettivi di campo., non questa volta. Il passato non c'entra niente. Il colombiano rossonero è andato in Liguria a trovare il colombiano blucerchiato: Luis. El Peluca si è recato ieri a Santa Margherita Ligure, dovce con il 9 della Sampdoria ha svolto prima una passeggiata per poi cenare alla Churrascheria del Covo di Nord Est, sul mare.Non è la prima volta che i due si ritrovano: compagni di nazionale con la, Bacca e Muriel già a febbraio avevano pranzato assieme. Allora i rumors di mercato si rincorsero, con le voci che davano l'ex Udinese come erede proprio di Bacca a Milano. L'ex Siviglia può dire addio in estate, e Muriel è sempre tra i papabili per sostituirlo.