Sembrava una frattura insanabile con il mondo Milan, in tutte le sue latitudini: con i tifosi, con i compagni, con il tecnico e con la società, che ascoltava le offerte provenienti da Oriente. Poi, tutto rientrato, con Carlos Bacca che si è rituffato nell'avventura rossonera con lo stesso entusiasmo degli inizi. Rapporto con Montella aggiustato, con il tecnico convinto che il rigore contro il Sassuolo possa aver sbloccato il colombiano, e anche quello con i compagni, ai quali ha pagato una cena. E con i tifosi?



DA FISCHI AD APPLAUSI - Contro la Fiorentina, nonostante la vittoria, il Peluca è stato fischiato sononamente per tutta la partita da San Siro. A Reggio Emilia, poi, qualcosa è cambiato. Sì, ha esultato con i tifosi rossoneri al Mapei Stadium: applausi dopo il rigore, incitamento dopo due appoggi giusti che dimostravano la sua voglia di far bene e abbraccio ideale dopo un gol annullato, quando Bacca ha superato i cartelloni pubblicitari per festeggiare con il suo popolo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Bacca ha riconquistato il tifo più caldo, quella da trasferta, quello passionale. Ora vuole riprendersi San Siro.