Carlos Bacca vuole restare al Milan. Al termine della partita contro il Cagliari, in cui ha ritrovato la via del gol, il colombiano ha commentato così i rumors degli ultimi giorni a Sky: "Non sono andato via quando la squadra andava male, adesso che la squadra sta meglio rimango qua. Sono contento qua, sono felice e anche la mia famiglia. Lavoro giorno dopo giorno per la squadra, è sicuro che rimango qua. Voci di mercato? Non lo so, io sono contento di stare qua. Sono in una grande squadra, sono felice"